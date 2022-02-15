ПриватБанк и Ощадбанк восстановили работу сайтов после кибератак

ПриватБанк и Ощадбанк возобновили работу сайтов после кибератак, которые произошли 15 февраля.

Об этом говорится в заявлении Государственной службы специальной связи и защиты информации.

По состоянию на 19:30 работу банковских сайтов восстановили. Рабочая группа специалистов национальной системы кибербезопасности локализует кибератаку.

Несколько позже основатель monobank Олег Гороховский сообщил, что атаковать пытались и их, а также Альфа-банк и Абанк.

DDOS-атаку начали фиксировать во второй половине дня 15 февраля. В частности, были перебои в работе сайтов ПриватБанка и Ощадбанка: не работали приложения банков, невозможно было рассчитаться картой и перевести деньги. Также атаке подверглись сайты Министерства обороны и Вооруженных сил Украины.