Хакери почали атакувати і портал «Дія»

В Україні приблизно о 20:00, слід за банками, хакери почали атакувати портал «Дія». Перші атаки були з Росії та Китаю.
Про це увечері 15 лютого повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.
«Початковий вектор — Росія та Китай. Десь 600 тисяч пакетів шкідливого трафіку в секунду. Наші фахівці швидко «обрізали» цей напрямок, але атака повернулася вже із Чехії та Узбекистану. І знову була відбита», — повідомив Федоров.
Міністр зазначив, що для користувачів «Дії» атака залишилася непомітною.
Перед цим засновник monobank Олег Гороховський повідомив, що атакувати намагаються майже всі українські банки, і mono у тому числі.
Уранці 15 лютого клієнти ПриватБанку отримали фейкові повідомлення про зупинку роботи банкоматів. У другій половині дня почалис перебої в роботі сайтів ПриватБанку й Ощадбанку: не працювали застосунки банків, неможливо було розрахуватися карткою та переказати гроші. Також атак зазнали сайти Міністерства оборони та Збройних сил України. Станом на 19:30 роботу банківських сайтів відновили.
- У ніч проти 14 січня невідомі хакери зламали сайти українських міністерств і державних структур. На них вони залишили повідомлення російською, українською і польською мовами про нібито злив особистих даних у мережу. Не працювали сайти кількох міністерств — освіти і науки, закордонних справ, аграрної політики, а також Державної служби з надзвичайних ситуацій, Нацполіції, «Дії» та інші.