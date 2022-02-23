США запровадять санкції проти «Північного потоку — 2»

Президент США Джо Байден доручив Адміністрації запровадити санкції проти компанії-оператора російського газопроводу «Північний потік — 2» Nord Stream 2 AG.

Про це повідомляє пресслужба Білого дому.

«Я доручив своїй адміністрації ввести санкції проти компанії Nord Stream 2 AG і її корпоративних керівників. Ці кроки є ще однією частиною нашого першого траншу санкцій у відповідь на дії Росії в Україні», — заявив Байден.

Він додав, що США «без вагань» запровадять додаткові санкції, якщо Росія продовжить ескалацію.

За словами Байдена, президент РФ Володимир Путін дав світу величезний стимул відмовитися від російського газу і перейти на інші види енергії.