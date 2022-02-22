Уряд Німеччини зупиняє сертифікацію «Північного потоку — 2»

Канцлер Німеччини Олаф Шольц доручив уряду країни зупинити сертифікацію газопроводу «Північний потік — 2» після рішення Росії визнати незалежність «Л/ДНР».
Про це повідомляє Bild.
Підготовку газопроводу до запуску призупинили ще й через ескалацію ситуації на Донбасі. Шольц звернувся до Федерального міністерства економіки з проханням вжити необхідних заходів, щоб зупинити сертифікацію. «А без цієї сертифікації «Північний потік — 2» не може запуститися», — додав канцлер, виступаючи у Берліні.
- 21 лютого Росія визнала незалежність «Л/ДНР» і почала вводити регулярні війська на Донбас. Україна назвала це прямим порушенням міжнародного права й агресією. Рада Безпеки ООН засудила Росію і закликала вивести війська. США та Євросоюз пообіцяли санкції РФ. Уся Європа, США, Канада, Австралія не визнали «Л/ДНР».
- У вівторок Держдума Росії ратифікувала договори з самопроголошеними Донецькою та Луганською «народними республіками».