Правительство Германии останавливает сертификацию «Северного потока — 2»

Канцлер Германии Олаф Шольц поручил правительству страны остановить сертификацию газопровода «Северный поток — 2» после решения России признать независимость «Л/ДНР».

Об этом сообщает Bild.

Подготовку газопровода к запуску также приостановили из-за эскалации ситуации на Донбассе. Шольц обратился в Федеральное министерство экономики с просьбой принять необходимые меры, чтобы остановить сертификацию. «А без этой сертификации «Северный поток — 2» не может запуститься», — добавил канцлер.