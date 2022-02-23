США введут санкции против «Северного потока — 2»

Президент США Джо Байден поручил администрации ввести санкции против компании-оператора российского газопровода «Северный поток — 2» Nord Stream 2 AG.

Об этом сообщает пресс-служба Белого дома.

«Я поручил своей администрации ввести санкции против компании Nord Stream 2 AG и ее корпоративных руководителей. Эти шаги — еще одна часть нашего первого транша санкций в ответ на действия России в Украине», — заявил Байден.

Он добавил, что США без колебаний введут дополнительные санкции, если Россия продолжит эскалацию.

По словам Байдена, президент РФ Владимир Путин дал миру огромный стимул отказаться от российского газа и перейти на другие виды энергии.