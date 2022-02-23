До України прибули літаки з військовою допомогою від Польщі та Латвії. У них є військове спорядження, гранатомети та ПЗРК Stinger.
Про це у своєму Twitter написав міністр оборони Олексій Резніков.
«Шоломи та гранатомети прибули сьогодні в Україну з Польщі! Оборонна допомога Збройним Силам України! Дякуємо нашим друзям, партнерам та добрим сусідам за допомогу та підтримку!» — повідомив він.
Водночас від Латвії Україна отримала боєприпаси та інше оборонне спорядження. Також прибули і ПЗРК Stinger.
- На тлі загрози вторгнення Росії, Україна отримує від США і Великої Британії засоби захисту, медтехніку, а також озброєння для оборони — протитанкові системи Javelin і NLAW, ПЗРК Stinger. Польща та Чехія передають Україні боєприпаси, а країни Балтії — мобільні шпиталі та американське озброєння.