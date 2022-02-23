В Украину прибыли самолеты с военной помощью от Польши и Латвии. В них есть военное снаряжение, гранатометы и ПЗРК Stinger.
Об этом в своем Twitter написал министр обороны Алексей Резников.
«Шлемы и гранатометы прибыли сегодня в Украину из Польши! Оборонная помощь Вооруженным Силам Украины! Спасибо нашим друзьям, партнерам и добрым соседям за помощь и поддержку!» — сообщил он.
В то же время, от Латвии Украина получила боеприпасы и другое оборонное снаряжение. Также прибыли и ПЗРК Stinger.
- На фоне угрозы вторжения России Украина получает от США и Великобритании средства защиты, медтехнику, а также вооружение для обороны — противотанковые системы Javelin и NLAW, ПЗРК Stinger. Польша и Чехия передают Украине боеприпасы, а страны Балтии — мобильные госпитали и американское вооружение.