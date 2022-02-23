В Украину прибыли самолеты с военной помощью от Польши и Латвии. В них есть военное снаряжение, гранатометы и ПЗРК Stinger.

Об этом в своем Twitter написал министр обороны Алексей Резников.

«Шлемы и гранатометы прибыли сегодня в Украину из Польши! Оборонная помощь Вооруженным Силам Украины! Спасибо нашим друзьям, партнерам и добрым соседям за помощь и поддержку!» — сообщил он.

В то же время, от Латвии Украина получила боеприпасы и другое оборонное снаряжение. Также прибыли и ПЗРК Stinger.