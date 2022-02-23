У МВС спростували інформацію про пожежу в консульстві Росії у Львові. Це тліють документи, які там спалили

Радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко спростував інформацію про пожежу в Генконсульстві Росії у місті Львів — це тліють документи, які там напередодні спалили.

Про це Геращенко повідомив уранці 23 лютого.

«Пишуть про пожежу у Генконсульстві РФ у Львові. Перевірив. Пожежі там нема. Це димлять залишки документів, які спалювали співробітники Генконсульства перед втечею», — зазначив Геращенко.

За даними поліції, 22 лютого всі співробітники консульства, окрім кількох сторожів, покинули Генконсульство Росії у Львові.

Про можливу пожежу в російському консульстві повідомив депутат Львівської міської ради Ігор Зінкевич у Facebook і опублікував фото із пожежними машинами, що стоять поруч із будівлею.

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