Росія оголосила евакуацію дипломатичного персоналу з України

Російська Федерація найближчим часом евакуює свій дипломатичний персонал із України «через погрози, які вони отримують».
Про це повідомляє Міністерство закордонних справ Росії.
Там пояснюють це тим, що, мовляв, з 2014 року працівники посольства у Києві та консульств у Харкові, Львові та Одесі «зазнавали неодноразових нападів, а Київ не реагував на це».
«Усупереч своїм зобовʼязанням за Віденськими конвенціями про дипломатичні та консульські зносини київська влада не реагувала на те, що відбувається», — йдеться в заяві МЗС Росії.
Щоб «захистити життя дипломатів», Москва ухвалила рішення евакуювати персонал з України.
- Посольство Ізраїлю в Україні переїжджає з Києва до Львова через ризик вторгнення військ Росії. До Львова з Києва свої посольства раніше перевели США, Австралія, Канада, Німеччина та Велика Британія. Частину дипломатів і співробітників посольств евакуювали близько 10 країн. Із закликами виїхати з України виступили понад 40 країн.