Россия объявила эвакуацию дипломатического персонала из Украины

Российская Федерация в ближайшее время эвакуирует свой дипломатический персонал из Украины «из-за получаемых ими угроз».
Об этом сообщает Министерство иностранных дел России.
Там объясняют это тем, что с 2014 года работники посольства в Киеве и консульств в Харькове, Львове и Одессе «терпели неоднократные нападения, а Киев не реагировал на это».
«Вопреки своим обязательствам по Венским конвенциям о дипломатических и консульских сношениях киевские власти не реагировали на происходящее», — говорится в заявлении МИД России.
Чтобы «защитить жизнь дипломатов», Москва приняла решение эвакуировать персонал из Украины.
- Посольство Израиля в Украине переезжает из Киева во Львов из-за риска вторжения войск России. Во Львов из Киева свои посольства ранее перевели США, Австралия, Канада, Германия и Великобритания. Часть дипломатов и сотрудников посольств эвакуировали около 10 стран. С призывами уехать из Украины выступили более 40 стран.