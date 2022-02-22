Россия объявила эвакуацию дипломатического персонала из Украины

Российская Федерация в ближайшее время эвакуирует свой дипломатический персонал из Украины «из-за получаемых ими угроз».

Об этом сообщает Министерство иностранных дел России.

Там объясняют это тем, что с 2014 года работники посольства в Киеве и консульств в Харькове, Львове и Одессе «терпели неоднократные нападения, а Киев не реагировал на это».

«Вопреки своим обязательствам по Венским конвенциям о дипломатических и консульских сношениях киевские власти не реагировали на происходящее», — говорится в заявлении МИД России.

Чтобы «защитить жизнь дипломатов», Москва приняла решение эвакуировать персонал из Украины.