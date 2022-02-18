Посольство Великобритании временно переезжает во Львов

Посольство Великобритании временно переезжает из Киева во Львов. Там будет работать персонал посольства.
Об этом сообщается на сайте МИД Британии.
«Посольство Британии в Киеве временно перемещается. Персонал посольства будет работать из офиса во Львове», — говорится в сообщении.
МИД продолжает советовать британцам покинуть территорию Украины и не путешествовать туда из-за высокой угрозы вторжения России. Консульские услуги предоставляют только во Львове.
- Утром 14 февраля стало известно, что основной штат сотрудников посольства США в Украине уже переехал во Львов. На фоне угрозы вторжения войск России посольства из Киева во Львов переводят Австралия и Канада. США сократили персонал посольства и остановили консульские услуги в Киеве. Япония и Израиль эвакуировали семьи дипломатов и сотрудников посольств. Более 28 стран призвали своих граждан уехать из Украины.