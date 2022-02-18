Посольство Великобритании временно переезжает во Львов

Посольство Великобритании временно переезжает из Киева во Львов. Там будет работать персонал посольства.

Об этом сообщается на сайте МИД Британии.

«Посольство Британии в Киеве временно перемещается. Персонал посольства будет работать из офиса во Львове», — говорится в сообщении.

МИД продолжает советовать британцам покинуть территорию Украины и не путешествовать туда из-за высокой угрозы вторжения России. Консульские услуги предоставляют только во Львове.