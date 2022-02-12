Госдеп США останавливает консульские услуги в посольстве в Киеве и сокращает персонал в Украине

Государственный департамент США прекращает предоставлять консульские услуги в посольстве в Киеве и приказал выехать из страны дипломатам, не занимающим там критически важные должности, из-за угрозы, что Россия начнет военные действия против Украины.
Об этом сообщили в бюро консульских дел Госдепа.
«С воскресенья, 13 февраля 2022 года, Государственный департамент останавливает консульские услуги в посольстве США в Киеве. Посольство сохранит небольшое консульское присутствие во Львове для разрешения чрезвычайных ситуаций, но не сможет предоставлять паспортные, визовые или обычные консульские услуги. Граждане США могут обращаться за этими услугами в посольства США в соседних странах», — говорится в заявлении.
В то же время в Госдепе заверили, что, несмотря на сокращение дипломатического персонала, основная команда останется в Украине.
«Государственный департамент, USAID и другой персонал США во всем мире будет продолжать участвовать в неустанных дипломатических усилиях и оказывать помощь для поддержки Украины и разрешения кризиса, к которому привела Россия своим военным наращиванием», — подчеркнули в посольстве.
- 11 февраля советник Байдена по безопасности заявил, что Россия может вторгнуться в Украину и до завершения Олимпиады в Пекине. Однако Штаты не знают ни даты, ни формата. По данным Bloomberg, вторжение может начаться 15 февраля.
- После этого министерства иностранных дел ряда государств одно за другим стали выпускать предупреждения для своих граждан с призывами срочно покинуть Украину и отказаться от поездок. Решение продиктовано рисками вторжения войск России. Ранее уехать из Украины призвал президент США Байден.
- 12 февраля Россия также сообщила об «определенной оптимизации штатов российских загранучреждений в Украине».