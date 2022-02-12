Госдеп США останавливает консульские услуги в посольстве в Киеве и сокращает персонал в Украине

Государственный департамент США прекращает предоставлять консульские услуги в посольстве в Киеве и приказал выехать из страны дипломатам, не занимающим там критически важные должности, из-за угрозы, что Россия начнет военные действия против Украины.

Об этом сообщили в бюро консульских дел Госдепа.

«С воскресенья, 13 февраля 2022 года, Государственный департамент останавливает консульские услуги в посольстве США в Киеве. Посольство сохранит небольшое консульское присутствие во Львове для разрешения чрезвычайных ситуаций, но не сможет предоставлять паспортные, визовые или обычные консульские услуги. Граждане США могут обращаться за этими услугами в посольства США в соседних странах», — говорится в заявлении.

В то же время в Госдепе заверили, что, несмотря на сокращение дипломатического персонала, основная команда останется в Украине.