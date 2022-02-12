Держдеп США зупиняє консульські послуги в посольстві в Києві та скорочує персонал в Україні

Державний департамент США припиняє надавати консульські послуги в посольстві в Києві та наказав виїхати з країни дипломатам, які не займають там критично важливі посади, через загрозу, що Росія почне військові дії проти України.

Про це повідомили в бюро консульських справ Держдепу.

«З неділі, 13 лютого 2022 року, Державний департамент зупиняє консульські послуги в посольстві США в Києві. Посольство збереже невелику консульську присутність у Львові для вирішення надзвичайних ситуацій, але не зможе надавати паспортні, візові або звичайні консульські послуги. Громадяни США можуть звертатися за цими послугами до посольств США в сусідніх країнах», — йдеться в заяві.

Водночас у Держдепі запевнили, що, попри скорочення дипломатичного персоналу, основна команда залишиться в Україні.