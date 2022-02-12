Росія вирішила «оптимізувати штати» посольства і консульств в Україні

«Побоюючись можливих провокацій київського режиму чи третіх країн, ми справді ухвалили рішення про певну оптимізацію штатів російських закордонних установ в Україні», — заявила вона.

Росія вирішила скоротила штати посольства в Києві та генеральних консульств у Львові, Одесі та Харкові.

Водночас Захарова зауважила, що посольство та консульства в Україні продовжать виконувати свої основні функції.

«Враховуючи той значний вплив, який Вашингтон і Лондон мають на Київ, і загалом їхню роль в управлінні процесами в Україні... ми робимо висновок, що наші американські та британські колеги, мабуть, знають про якісь силові акції, що готуються в Україні та здатні істотно ускладнити ситуацію у сфері безпеки», — додала представниця МЗС РФ.