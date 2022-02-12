Россия решила «оптимизировать штаты» посольства и консульств в Украине

«Опасаясь возможных провокаций киевского режима или третьих стран, мы действительно приняли решение об определенной оптимизации штатов российских загранучреждений в Украине», — заявила она.

Россия решила сократить штаты посольства в Киеве и генеральных консульств во Львове, Одессе и Харькове.

В то же время Захарова отметила, что посольство и консульства в Украине продолжат выполнять свои основные функции.

«Учитывая то значительное влияние, которое Вашингтон и Лондон имеют на Киев, и в целом их роль в управлении процессами в Украине... мы делаем вывод, что наши американские и британские коллеги, по-видимому, знают о готовящихся в Украине силовых акциях, которые способны существенно усложнить ситуацию в сфере безопасности», — добавила представительница МИД РФ.