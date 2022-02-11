Иностранные министерства массово призывают уезжать из Украины из-за риска вторжения. Вот список стран

Сегодня, 11 января, Министерства иностранных дел ряда государств один за другим начали выпускать предупреждения для своих граждан с призывами срочно покинуть Украину и отказаться от поездок. Решение продиктовано рисками вторжения войск России.

Соответствующие предупреждения опубликовали МИД Японии, Южной Кореи, Нидерландов, Черногории, Великобритании, Норвегии, Латвии и Израиля, который также объявил об эвакуации семей дипломатов и сотрудников посольства в Киеве.

Днем ранее президент США Джо Байден в интервью NBC News призвал американских граждан «немедленно покинуть» Украину, поскольку Россия продолжает угрожать вторжением.

На территории Украины находятся 129 посольств и консульских учреждений иностранных государств, а также представительств международных организаций.