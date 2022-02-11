Израиль эвакуирует семьи дипломатов и сотрудников посольств из Украины, а Латвия и Норвегия призывают граждан уехать

Министерство иностранных дел Израиля выпустило предупреждение для своих граждан касательно поездок в Украину и объявило об эвакуации семей израильских дипломатов и сотрудников посольства в Киеве на фоне опасений российского вторжения.

МИД призывает израильтян не ездить в Украину.

Заявление ведомства было сделано после того, как британское издание Jewish News сообщило, что еврейские благотворительные организации готовят планы эвакуации украинских евреев на случай начала войны, а также на фоне растущих предупреждений о наращивании российских войск у границ Украины.

МИД Латвии, Норвегии и Великобритании также призвали своих граждан покинуть Украину. Дипломатов пока не эвакуируют.