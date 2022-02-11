Япония, Южная Корея и Нидерланды призвали своих граждан «немедленно покинуть Украину»

Япония, Южная Корея и Нидерланды в пятницу, 11 февраля, призвали своих граждан «немедленно покинуть Украину».
Министерство иностранных дел Японии посоветовало своим гражданам «немедленно покинуть Украину», поскольку Россия стягивает войска к границе с ней. Японский МИД также посоветовал избегать поездок сюда – «независимо от целей». В предупреждении упоминается недавнее начало совместных русско-беларусских военных учений, а также новая партия русских военных кораблей, которую заметили в Черном море.
Южная Корея также посоветовала своим гражданам покинуть Украину и без необходимости сюда не ехать. Причина аналогичная: Россия может начать полномасштабное вторжение в Украину, поскольку разместила войска вдоль границ. В настоящее время в Украине находится 341 южнокореец, включая сотрудников посольства.
Правительство Нидерландов аналогично посоветовало своим гражданам как можно скорее покинуть Украину «из-за ситуации с безопасностью» — речь идет не об эвакуации, а о добровольном выезде по «очень упорному совету власти». Нидерландская радиостанция BNR со ссылкой на посла Нидерландов в Украине Еннеса де Мола заявила, что страна создаст во Львове центр экстренной помощи.
- Западные СМИ со ссылкой на источники, в том числе в Пентагоне, сообщили, что Россия нападет на Украину в конце января или в начале февраля. Потом вторжение «перенесли» на конец февраля — середину марта. Ранее представитель Пентагона Джон Кирби заявил на брифинге, что военное командование США не располагает данными о точной дате возможного военного вторжения России в Украину.
- 6 февраля The Washington Post, The New York Times и Reuters со ссылкой на источники сообщили, что Россия стянула 70% войск, необходимых для вторжения в Украину. Две недели назад войск было меньше. Также там назвали вероятные человеческие потери в результате вторжения.
- Министр иностранных дел Украины призвал украинцев не верить апокалиптическим прогнозам. Министр обороны заверил, что вероятность значительной эскалации со стороны РФ низкая.