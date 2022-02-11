Японія, Південна Корея та Нідерланди закликали своїх громадян «негайно покинути Україну»

Японія, Південна Корея та Нідерланди у пʼятницю, 11 лютого, закликали своїх громадян «негайно покинути Україну». Міністерство закордонних справ Японії порадило своїм громадянам «негайно залишити Україну», оскільки Росія стягує війська до кордону із нею. Японське МЗС також порадило уникати поїздок сюди — «незалежно від цілей». У попередженні згадується нещодавній початок спільних російсько-білоруських військових навчань, а також нова партія російських військових кораблів, яку помітили у Чорному морі.

Південна Корея також порадила своїм громадянам покинути Україну і без нагальної потреби сюди не їхати. Причина аналогічна — Росія може розпочати повномасштабне вторгнення в Україну, оскільки розмістила війська вздовж кордонів. Наразі в Україні перебуває 341 південнокорейський громадянин, включно зі співробітниками посольства.