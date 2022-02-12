На фоне информационного напряжения 28 стран рекомендовали своим гражданам уехать из Украины — полный список

Государственный департамент США приказал своим дипломатам, не работающим на критически важных должностях, выехать из посольства США в Киеве, а перед этим глава Белого дома Джо Байден призвал американцев «сейчас же покинуть Украину».
После этих заявлений министерства иностранных дел ряда государств одно за другим стали выпускать предупреждения для своих граждан [не дипломатов] с рекомендациями покинуть Украину и отменить свои поездки туда.
Сейчас такие рекомендации выдали 28 стран, в том числе:
- США;
- Великобритания;
- Германия;
- Турция;
- Австралия;
- Бельгия;
- Италия;
- Израиль;
- Испания;
- Ирак;
- Иордания;
- Канада;
- Латвия;
- Нидерланды;
- Новая Зеландия;
- Норвегия;
- Северная Македония;
- Финляндия;
- Чехия;
- Черногория;
- Эстония;
- Япония;
- Южная Корея;
- Швеция;
- Марокко;
- Польша;
- Литва;
- Кувейт.
Что касается дипломатов, то еще 24 января Госдеп США дал разрешение на добровольный отъезд государственных служащих и отдал приказ выехать членам семей госслужащих из посольства в Киеве. Аналогичное решение тогда приняли Великобритания, Австралия, Германия, Канада и Израиль.
В то же время в Европейском Союзе заверили, что не закрывают свои представительства в Украине и они продолжают работать. То же касается и посольств стран-членов ЕС.
Украинские власти уверяют дипломатические ведомства, что ситуация контролируемая и в Украине безопасно.
По данным МИД, на территории Украины находится 129 посольств и консульских учреждений иностранных государств, а также представительств международных организаций.