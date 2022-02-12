В ЕС заверили, что не закрывают в Украине свои представительства и посольства стран-членов

В Европейском Союзе заверили, что не закрывают свои представительства в Украине, и они продолжают работать. То же касается и посольств стран-членов ЕС.
Об этом говорится в заявлении верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля.
«ЕС и его государства-члены координируют свои действия с учетом текущих угроз Украине. Наши дипломатические представительства не закрываются. Они остаются в Киеве и продолжают работать для поддержки граждан ЕС и в сотрудничестве с украинскими властями», — пояснил он.
По словам Борреля, присутствие персонала в посольствах и представительствах, а также рекомендации для поездок граждан ЕС в Украину корректируются в соответствии со всеми обстоятельствами.
Он подчеркнул, что ЕС поддерживает территориальную целостность и суверенитет Украины, а любая дальнейшая агрессия против Украины приведет к «массивным последствиям».
- 11 февраля советник Байдена по безопасности заявил, что Россия может вторгнуться в Украину и до завершения Олимпиады в Пекине. Однако Штаты не знают ни даты, ни формата. По данным Bloomberg, вторжение может начаться 15 февраля.
- После этого министерства иностранных дел ряда государств одно за другим стали выпускать предупреждения для своих граждан с призывами срочно покинуть Украину и отказаться от поездок. Решение продиктовано рисками вторжения войск России. Ранее уехать из Украины призвал президент США Байден.
- 12 февраля Россия также сообщила об «определенной оптимизации штатов российских загранучреждений в Украине».
- С 13 февраля Госдепартамент США перестанет предоставлять консульские услуги в посольстве в Киеве и приказал уехать из страны дипломатам, не занимающим там критически важные должности, из-за угрозы, что Россия начнет военные действия против Украины.