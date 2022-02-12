У ЄС запевнили, що не закривають в Україні свої представництва та посольства країн-членів

У Європейському Союзі запевнили, що не закривають свої представництва в Україні і вони продовжують працювати. Те саме стосується і посольств країн-членів ЄС.
Про це йдеться у заяві верховного представника ЄС з закордонних справ та політики безпеки Жозепа Борреля.
«ЄС та його держави-члени координують свої дії з урахуванням поточних загроз Україні. Наші дипломатичні представництва не закриваються. Вони залишаються у Києві та продовжують працювати для підтримки громадян ЄС та у співпраці з українською владою», — пояснив він.
За словами Борреля, присутність персоналу у посольствах та представництвах, а також рекомендації для поїздок громадян ЄС в Україну корегуються відповідно до всіх обставин.
Також він підкреслив, що ЄС підтримує територіальну цілісність та суверенітет України, а будь-яка подальша агресія проти України призведе до «масивних наслідків».
- 11 лютого радник Байдена з безпеки заявив, що Росія може вторгнутися в Україну й до завершення Олімпіади в Пекіні. Проте Штати не знають ані дати, ані формату. За даними Bloomberg, вторгнення може розпочатися 15 лютого.
- Після цього міністерства закордонних справ низки держав одне за одним почали випускати попередження для своїх громадян із закликами терміново залишити Україну та відмовитися від поїздок. Рішення продиктоване ризиками вторгнення військ Росії. Раніше виїхати з України закликав президент США Байден.
- 12 лютого Росія також повідомила про «певну оптимізацію штатів російських закордонних установ в Україні».
- З 13 лютого Держдепартамент США припинить надавати консульські послуги в посольстві в Києві та наказав виїхати з країни дипломатам, які не займають там критично важливі посади, через загрозу, що Росія почне військові дії проти України.