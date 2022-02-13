Австралия и Канада переносят свои посольства из Киева во Львов

Австралия и Канада на фоне российской угрозы приняли решение временно перенести свои посольства из Киева во Львов.
Министр иностранных дел Австралии Мэрис Пейн сообщила в Twitter следующее: «В связи с накоплением российских войск на границе с Украиной Австралия руководит выездом сотрудников своего посольства в Киеве, временно приостанавливает там операции и переезжает во Львов».
Глава МИД Канады Мелани Жоли отметила, что дипломатическое присутствие Канады в Украине будет продолжаться, однако они также переносят свой дипломатический офис во Львов, киевский временно не будет работать.
На фоне информационного напряжения 28 стран рекомендовали своим гражданам уехать из Украины — вот полный список.
- 11 февраля советник Байдена по безопасности заявил, что Россия может вторгнуться в Украину и до завершения Олимпиады в Пекине. Однако Штаты не знают ни даты, ни формата.
- После этого министерства иностранных дел ряда государств одно за другим начали выпускать предупреждения для своих граждан с призывами срочно покинуть Украину и отказаться от поездок. Решение продиктовано риском вторжения войск России. На фоне этой же ситуации нидерландская авиакомпания KLM приостанавливает полеты в Украину.