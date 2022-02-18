Посольство Великої Британії тимчасово переїжджає до Львова

Посольство Великої Британії тимчасово переїжджає з Києва до Львова. Там працюватиме персонал посольства.
Про це повідомляється на сайті МЗС Британії.
«Посольство Британії у Києві тимчасово переміщується. Персонал посольства працюватиме з офісу у Львові», — йдеться в повідомленні.
МЗС продовжує радити британцям покинути територію України та не подорожувати туди через високу загрозу вторгнення Росії. Консульські послуги надаватимуть лише у Львові.
- Уранці 14 лютого стало відомо, що основний штат співробітників посольства США в Україні вже переїхав до Львова. На тлі загрози вторгнення військ Росії посольства із Києва до Львова переводять Австралія та Канада. США скоротили персонал посольства і зупинили надавати консульські послуги в Києві. Японія та Ізраїль евакуювали сімʼї дипломатів і співробітників посольств. Понад 28 країн закликали своїх громадян виїхати з України.