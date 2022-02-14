Японія евакуює з України співробітників посольства

Японія на тлі загрози вторгнення військ Росії евакуює з України працівників свого посольства.
Про це з посиланням на Міністерство закордонних справ Японії повідомляють NHK і Kyodo.
Посольство виконуватиме лише обмежений функціонал. Після евакуації у Києві на місці залишаться менше ніж 10 співробітників, зокрема і посол Мацуда Кунінорі.
Минулої пʼятниці, 11 лютого, МЗС Японії випустило попередження для своїх громадян, закликавши їх негайно залишити Україну.
- З такими ж заявами вже виступили США, Велика Британія, Німеччина, Туреччина, Австралія, низка країн ЄС та інші. Всього понад 28 країн. Сімʼї дипломатів і працівників посольств евакуювали Ізраїль, США та інші країни.