Японія евакуює з України співробітників посольства

Японія на тлі загрози вторгнення військ Росії евакуює з України працівників свого посольства.

Про це з посиланням на Міністерство закордонних справ Японії повідомляють NHK і Kyodo.

Посольство виконуватиме лише обмежений функціонал. Після евакуації у Києві на місці залишаться менше ніж 10 співробітників, зокрема і посол Мацуда Кунінорі.

Минулої пʼятниці, 11 лютого, МЗС Японії випустило попередження для своїх громадян, закликавши їх негайно залишити Україну.