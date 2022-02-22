Израиль переносит посольство из Киева во Львов

Посольство Израиля в Украине переезжает из Киева во Львов из-за риска вторжения войск России.
Об этом сообщает The Jerusalem Post.
О переезде посольства изданию сообщил министр иностранных дел Яир Лапид. Соответствующее решение приняли после всесторонней оценки рисков. Посольство разместится в консульских учреждениях Израиля во Львове.
- Во Львов из Киева свои посольства ранее перевели США, Австралия, Канада, Германия и Великобритания. Часть дипломатов и сотрудников посольств эвакуировали около 10 стран. С призывами уехать из Украины выступили более 40 стран.