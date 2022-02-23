Супутник Maxar зняв нову локацію військ Росії біля України

Супутник компанії Maxar Technologies зафіксував сотні військових російських машин, які стали біля кордону з Україною на аеродромі біля міста Мозир.
Про це пише Reuters.
Знімок було зроблено 22 лютого. Техніка стоїть на аеродромі села Великий Боков — за 37 км від України. На фото видно намети, вантажівки та іншу військову техніку.
- Росія продовжує тримати навколо України понад 150 тисяч військових і тисячі одиниць техніки. У Білорусі біля кордону з Україною стоять близько 50 тисяч військових. Росія після навчання не вивела війська з Білорусі.
- Держсекретар США і генсек НАТО заявили, що це говорить про підготовку РФ до нападу на Україну.