Спутник Maxar снял новую локацию войск России возле Украины

Спутник компании Maxar Technologies зафиксировал сотни военных российских машин, которые стали возле границы с Украиной на аэродроме у города Мозырь.

Об этом пишет Reuters.

Maxar Technologies

Снимок был сделан 22 февраля. Техника стоит на аэродроме деревни Большой Боков — в 37 км от Украины. На фото видны палатки, грузовики и другая военная техника.