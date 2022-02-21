CIT: Россия формирует вблизи Украины ударные группы, солдат содержат в тяжелых условиях

Войска России вокруг Украины в последние дни изменили характер своих перемещений, что может говорить о непосредственной подготовке к скорому вторжению.

Об этом в своем обзоре сообщает расследовательская группа Conflict Intelligence Team.

Анализ данных и видеозаписей из соцсетей указывает на то, что войска, вероятно, приступили к формированию боевых порядков батальонных ударных групп. Танки начали замечать с техникой других родов войск, например, с тяжелыми огнеметными системами. При этом, гусеничная техника передвигается в считанных километрах от границы своим ходом. Фиксируется и инженерная техника, которую ранее не подводили к границе. В Краснодарском крае неподалеку от Крымского моста замечен автодорожный разборный мост.

«Мы считаем, что переброска сил из других регионов подошла к концу, и по всей видимости идет выход на исходные позиции для возможного наступления», — заявили в CIT.

Также на территории центральной городской больница города Шебекино (Белгородская область), всего в 5 километрах от границы, развернут полевой госпиталь, который может использоваться в случае наступательных действий в Харьковской области. До сих пор госпитали наблюдались только в полевых лагерях и только на северо-западе оккупированного Крыма или в Беларуси.

Отдельно сообщается, что некоторые российские солдаты у границы находятся в тяжелых условиях — их набили битком в помещениях и держат без должного питания. В CIT отмечают, что долго их держать в таких условиях невозможно, поэтому в ближайшие дни можно ожидать либо наступления, либо частичного отвода войск.

«Это только некоторые свидетельства продолжающейся подготовки возможной операции России против Украины. Мы пока не готовы делать прогнозы точных дат начала или предполагаемых масштабов операции», — отметили в CIT.