CIT: Росія формує поблизу України ударні групи, солдат тримають у важких умовах

Війська Росії навколо України в останні дні змінили характер своїх переміщень, що може говорити про безпосередню підготовку до майбутнього вторгнення.

Про це у своєму огляді повідомляє розслідувальна група Conflict Intelligence Team.

Аналіз даних і відеозаписів із соцмереж вказує на те, що війська ймовірно приступили до формування бойових порядків батальйонних ударних груп. Танки почали помічати із технікою інших родів військ, наприклад, із важкими вогнеметними системами. При цьому гусенична техніка пересувається за лічені кілометри від кордону своїм ходом. Фіксується і інженерна техніка, яку раніше не підводили до кордону. У Краснодарському краї неподалік Кримського мосту помічено автодорожній розбірний міст.

«Ми вважаємо, що перекидання сил з інших регіонів добігло кінця, і, очевидно, йде вихід на вихідні позиції для можливого наступу», — заявили в CIT.

Також на території центральної міської лікарні міста Шебекіне (Білгородська область), всього за 5 кілометрів від кордону, розгорнуто польовий госпіталь, який може використовуватись у разі наступальних дій у Харківській області. Досі госпіталі спостерігалися лише у польових таборах і лише на північному заході окупованого Криму чи у Білорусі.

Окремо повідомляється, що деякі російські солдати біля кордону перебувають у важких умовах — їх набили повно-повнісінько у приміщеннях і тримають без належного харчування. У CIT зазначають, що довго їх тримати в таких умовах неможливо, тому найближчими днями очікується або наступ, або часткове відведення військ.

«Це лише деякі свідчення підготовки можливої операції Росії проти України, що триває. Ми поки що не готові робити прогнози точних дат початку або передбачуваних масштабів операції», — зазначили у CIT.