На Луганщині бойовики обстрілюють Врубівку та Щастя. Жителі лишилися без води, тепла та світла

Бойовики «ЛНР» обстрілюють населені пункти Врубівка та Щастя у Луганській області.

Про це повідомив голова Луганської обласної державної адміністрації — керівник обласної військово-цивільної адміністрації Сергій Гайдай.

У Врубівці, яка розташована за 15 кілометрів від лінії зіткнення, людей евакуювали до бомбосховищ. Пошкоджені житлові будинки і газопровід — 200 споживачів залишилися без газу. «Доступу до відновлення поки що немає. Обстріли не вщухають», — написав Гайдай.

У Щасті через обстріли жителі залишилися без води, тепла та світла. «Російські окупанти здійснили чотири прямих потрапляння у водозабір. Також обстріл в районі РЕМ, робітники «ЛЕО» покинули свої робочі місця у зв’язку з прямою загрозою життю», — підкреслив він.

Через обстріли розбито колектор тепломережі в районі контрольно-пропускного пункту. «Теплозабезпечення припинено. Перебита лінія 110 кВ. Організовано ремонт електропостачання», — додав Гайдай.