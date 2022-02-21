На Луганщині бойовики обстрілюють Врубівку та Щастя. Жителі лишилися без води, тепла та світла

Бойовики «ЛНР» обстрілюють населені пункти Врубівка та Щастя у Луганській області.
Про це повідомив голова Луганської обласної державної адміністрації — керівник обласної військово-цивільної адміністрації Сергій Гайдай.
У Врубівці, яка розташована за 15 кілометрів від лінії зіткнення, людей евакуювали до бомбосховищ. Пошкоджені житлові будинки і газопровід — 200 споживачів залишилися без газу. «Доступу до відновлення поки що немає. Обстріли не вщухають», — написав Гайдай.
У Щасті через обстріли жителі залишилися без води, тепла та світла. «Російські окупанти здійснили чотири прямих потрапляння у водозабір. Також обстріл в районі РЕМ, робітники «ЛЕО» покинули свої робочі місця у зв’язку з прямою загрозою життю», — підкреслив він.
Через обстріли розбито колектор тепломережі в районі контрольно-пропускного пункту. «Теплозабезпечення припинено. Перебита лінія 110 кВ. Організовано ремонт електропостачання», — додав Гайдай.
Радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко у власному Telegram-каналі повідомив, що внаслідок обстрілів у Щасті загорілася та вибухнула АЗС.
- Загострення ситуації на Донбасі почалося вранці 17 лютого, коли бойовики «ДНР» і «ЛНР» почали масовані обстріли — під вогонь потрапили 22 населені пункти. У Станиці Луганській обстріляли дитячий садок, унаслідок чого контузило трьох працівників. Також пошкоджено низку будівель. Крім того, бойовики обстріляли школу у Врубівці неподалік міста Попасна. За добу поранення отримали щонайменше четверо людей, зокрема українські військові. Загалом бойовики здійснили 60 обстрілів.
- 18 лютого ватажки бойовиків «Л/ДНР» оголосили про масову евакуацію жителів окупованих територій до Росії через нібито загрозу наступу з боку українських військових. Однак в українській армії та РНБО запевнили, що Україна не планує жодного наступу на окупований Донбас, а місцеве населення вводять в оману.