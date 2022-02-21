В Луганской области боевики обстреливают Врубовку и Счастье. Жители остались без воды, тепла и света

Боевики ЛНР обстреливают населенные пункты Врубовка и Счастье в Луганской области.
Об этом сообщил глава Луганской областной государственной администрации — руководитель областной военно-гражданской администрации Сергей Гайдай.
Во Врубовке, расположенной в 15 километрах от линии столкновения, людей эвакуировали в бомбоубежища. Повреждены жилые дома и газопровод — 200 потребителей остались без газа. «Доступа к восстановлению пока нет. Обстрелы не утихают», — написал Гайдай.
В Счастье из-за обстрелов жители остались без воды, тепла и света. «Российские наемники совершили четыре прямых попадания в водозабор. Также обстрелы в районе РЭС, сотрудники «ЛЭО» покинули свои рабочие места в связи с прямой угрозой для жизни», — подчеркнул он.
Из-за обстрелов разбит коллектор теплосети в районе контрольно-пропускного пункта. «Теплообеспечение прекращено. Перебита линия 110 кВ. Организован ремонт электроснабжения», — добавил Гайдай.
Советник министра внутренних дел Антон Геращенко в своем Telegrаm-канале сообщил, что в результате обстрелов начался пожар на одной из АЗС в Счастье.
- Обострение ситуации на Донбассе началось утром 17 февраля, когда боевики «ДНР» и «ЛНР» начали массированные обстрелы — под огонь попали 22 населенных пункта. В Станице Луганской обстреляли детский сад, в результате чего контузило троих работников. Также был поврежден ряд зданий. Кроме того, боевики обстреляли школу во Врубовке недалеко от города Попасная. За сутки ранения получили по меньшей мере четыре человека, в том числе украинские военные. В общей сложности боевики совершили 60 обстрелов.
- 18 февраля главари боевиков «Л/ДНР» объявили о массовой эвакуации жителей оккупированных территорий в Россию из-за якобы угрозы наступления со стороны украинских военных. Однако в украинской армии и СНБО заверили, что Украина не планирует никакого наступления на оккупированный Донбасс, а местное население вводят в заблуждение.