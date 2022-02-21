В Луганской области боевики обстреливают Врубовку и Счастье. Жители остались без воды, тепла и света

Боевики ЛНР обстреливают населенные пункты Врубовка и Счастье в Луганской области.

Об этом сообщил глава Луганской областной государственной администрации — руководитель областной военно-гражданской администрации Сергей Гайдай.

Во Врубовке, расположенной в 15 километрах от линии столкновения, людей эвакуировали в бомбоубежища. Повреждены жилые дома и газопровод — 200 потребителей остались без газа. «Доступа к восстановлению пока нет. Обстрелы не утихают», — написал Гайдай.

В Счастье из-за обстрелов жители остались без воды, тепла и света. «Российские наемники совершили четыре прямых попадания в водозабор. Также обстрелы в районе РЭС, сотрудники «ЛЭО» покинули свои рабочие места в связи с прямой угрозой для жизни», — подчеркнул он.

Из-за обстрелов разбит коллектор теплосети в районе контрольно-пропускного пункта. «Теплообеспечение прекращено. Перебита линия 110 кВ. Организован ремонт электроснабжения», — добавил Гайдай.