Путін скликає у понеділок позачергове засідання Ради безпеки Росії

Президент Росії Володимир Путін скликав на понеділок, 21 лютого, засідання Ради безпеки Росії.
Про це пише російський «Коммерсантъ».
«Президент Путін збере засідання Ради безпеки Росії. Це широка Рада безпеки»,— сказав прессекретар Путіна Дмитро Пєсков. Він наголосив, що це нерегулярне засідання. Тему засідання Пєсков пообіцяв повідомити пізніше.
Сьогодні у Путіна також заплановано кілька міжнародних телефонних розмов, одна з них — вночі із президентом Франції Емманюелем Макроном.
- Росія продовжує тримати навколо України понад 150 тисяч військових і тисячі одиниць техніки. Паралельно на Донбасі з 17 лютого тривають масштабні обстріли. Засідання ТКГ Росія зриває.
- 20 лютого Макрон поговорив телефоном із Путіним. Сторони домовилися про зустріч у «нормандському форматі» та розблокувати засідання ТКГ.
- Після цього Макрон зателефонував президенту Володимиру Зеленському і президенту США Джо Байдену, а потім знову Путіну. У підсумку стало відомо, що Байден та Путін погодилися взяти участь у саміті з «безпеки та стабільності» у Європі, який запропонував провести Макрон.