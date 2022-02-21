Минулої доби бойовики обстріляли 38 населених пунктів, а зранку — ще шість

Минулої доби, 20 лютого, бойовики «Л/ДНР» обстріляли 38 населених пунктів, 80 разів порушивши режим припинення вогню. Майже всі обстріли велися із великокаліберного озброєння.
Про це повідомляє штаб ООС, публікуючи список обстріляних сіл, селищ та містечок.
Минулої доби поранення середньої тяжкості отримав один військовослужбовець. Його поранило уламками снаряду.
З ранку бойовики продовжили обстріли. Станом на 7:00 під вогонь потрапили Талаківка, Пищевик, Водяне, Красногорівка, Мемрик і Станиця Луганська. Зафіксовано 8 порушень, поранених нема.
- Загострення ситуації на Донбасі розпочалося вранці 17 лютого, коли бойовики «ДНР» і «ЛНР» почали масовані обстріли — тоді під вогонь потрапили 22 населені пункти.
- 18 лютого ватажки бойовиків «Л/ДНР» оголосили про масову евакуацію мешканців до Росії та мобілізацію чоловіків через нібито загрозу «наступу». Україна неодноразово повторювала, що не має наміру повертати Донбас силовим методом.
- 20 лютого бойовики обстрілювали КПВВ «Щастя» і знищили вантажівку СЦКК, а також відкрили вогонь по Луганську, щоб звинуватити в обстрілах ЗСУ.