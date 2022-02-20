Бойовики знищили українську вантажівку біля КПВВ «Щастя»

Бойовики знищили вантажівку ЗІЛ-131 українських представників Спільного центру контролю і координації (СЦКК), яка перебувала на мосту біля КПВВ «Щастя».
Про це «Бабелю» повідомили у штабі Операції обʼєднаних сил (ООС).
Вантажівка вибухнула внаслідок прямого влучення під час чергового обстрілу КПВВ, який тимчасово закрили. Загиблих і поранених немає. Імовірно, під час обстрілу пункт був порожнім.
Штаб повідомляє, що протягом дня станом на 17:00 бойовики 53 рази порушили режим припинення вогню — майже в усіх випадках великокаліберним озброєнням. Бойовики обстріляли 30 населених пунктів Донецької та Луганської областей поблизу лінії розмежування. Осколкові поранення отримав один військовослужбовець, його стан задовільний.
- Загострення ситуації на Донбасі розпочалося вранці 17 лютого, коли бойовики «ДНР» і «ЛНР» почали масовані обстріли — тоді під вогонь потрапили 22 населені пункти.
- 18 лютого ватажки бойовиків «Л/ДНР» оголосили про масову евакуацію мешканців до Росії тамобілізацію чоловіків через нібито загрозу «наступу». Україна неодноразово повторювала, що не має наміру повертати Донбас силовим методом.