Бойовики знищили українську вантажівку біля КПВВ «Щастя»

Бойовики знищили вантажівку ЗІЛ-131 українських представників Спільного центру контролю і координації (СЦКК), яка перебувала на мосту біля КПВВ «Щастя».

Про це «Бабелю» повідомили у штабі Операції обʼєднаних сил (ООС).

Вантажівка вибухнула внаслідок прямого влучення під час чергового обстрілу КПВВ, який тимчасово закрили. Загиблих і поранених немає. Імовірно, під час обстрілу пункт був порожнім.

Штаб повідомляє, що протягом дня станом на 17:00 бойовики 53 рази порушили режим припинення вогню — майже в усіх випадках великокаліберним озброєнням. Бойовики обстріляли 30 населених пунктів Донецької та Луганської областей поблизу лінії розмежування. Осколкові поранення отримав один військовослужбовець, його стан задовільний.