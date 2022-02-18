Секретар РНБО теж підтвердив, що Україна не давала жодних наказів про наступ на Донбас

Секретар РНБО Олексій Данілов підтвердив, що жодних наказів про наступ на Донбас немає. Він знову наголосив, що бойовики намагаються спровокувати українських військових на вогонь у відповідь.
Про це він заявив на брифінгу 18 лютого.
Данілов наголосив, що інформація про підготовку наступу на окупований Донбас не відповідає дійсності.
«Такого указу в нашій країні не може бути. Усе, що роздмухується Росією, — це спроба спровокувати ЗСУ на відповіді, які вони дуже хочуть, щоб ми давали», — пояснив він.
Також Данілов повідомив, що президент Володимир Зеленський доручив 19 лютого поїхати до прифронтової зони членам уряду і представникам Верховної Ради, щоб на місці дізнатися про ситуацію та оперативно надати необхідну допомогу.
- Уранці 17 лютого бойовики «ДНР» і «ЛНР» почали масовані обстріли — під вогонь потрапили 22 населені пункти. У Станиці Луганській обстріляли дитячий садок, унаслідок чого контузило трьох працівників. Також пошкоджено низку будівель. Крім того, бойовики обстріляли школу у Врубівці неподалік міста Попасна. За добу поранення отримали щонайменше четверо людей, зокрема українські військові.
- Президент Володимир Зеленський та глава МЗС Дмитро Кулеба назвали це провокацією і закликали Захід засудити порушення Росією перемир’я.
- Наступного дня масові обстріли продовжилися. Водночас ватажки бойовиків «Л/ДНР» оголосили про масову евакуацію жителів окупованих територій до Росії через нібито загрозу наступу з боку українських військових.