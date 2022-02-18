Секретарь СНБО тоже подтвердил, что Украина не давала никаких приказов о наступлении на Донбасс

Секретарь СНБО Алексей Данилов подтвердил, что никаких указов о наступлении на Донбасс нет. Он снова подчеркнул, что боевики пытаются спровоцировать украинских военных на ответный огонь.
Об этом он заявил на брифинге 18 февраля.
Данилов подчеркнул, что информация о подготовке наступления на оккупированный Донбасс не соответствует действительности.
«Такого указа в нашей стране быть не может. Все, что раздувается Россией, — это попытка спровоцировать ВСУ на ответы, которые они очень хотят, чтобы мы давали», — объяснил он.
Также Данилов сообщил, что президент Владимир Зеленский поручил 19 февраля поехать в прифронтовую зону членам правительства и представителям Верховной Рады, чтобы на месте узнать ситуацию и оперативно оказать необходимую помощь.
- Утром 17 февраля боевики «ДНР» и «ЛНР» начали массированные обстрелы — под огонь попали 22 населенных пункта. В Станице Луганской обстреляли детский сад, в результате чего контузило троих сотрудников. Также поврежден ряд зданий. Кроме того, боевики обстреляли школу во Врубовке недалеко от города Попасная. За сутки ранения получили по меньшей мере четыре человека, в том числе украинские военные.
- Президент Владимир Зеленский и глава МИД Дмитрий Кулеба назвали это провокацией и призвали Запад осудить нарушение Россией перемирия.
- На следующий день, 18 февраля, массовые обстрелы продолжились. В то же время главари боевиков «Л/ДНР» объявили о массовой эвакуации жителей оккупированных территорий в Россию из-за якобы угрозы наступления со стороны украинских военных.