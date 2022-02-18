Секретарь СНБО тоже подтвердил, что Украина не давала никаких приказов о наступлении на Донбасс

Секретарь СНБО Алексей Данилов подтвердил, что никаких указов о наступлении на Донбасс нет. Он снова подчеркнул, что боевики пытаются спровоцировать украинских военных на ответный огонь.

Об этом он заявил на брифинге 18 февраля.

Данилов подчеркнул, что информация о подготовке наступления на оккупированный Донбасс не соответствует действительности.

«Такого указа в нашей стране быть не может. Все, что раздувается Россией, — это попытка спровоцировать ВСУ на ответы, которые они очень хотят, чтобы мы давали», — объяснил он.

Также Данилов сообщил, что президент Владимир Зеленский поручил 19 февраля поехать в прифронтовую зону членам правительства и представителям Верховной Рады, чтобы на месте узнать ситуацию и оперативно оказать необходимую помощь.