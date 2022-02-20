Боевики уничтожили украинский грузовик возле КПВВ «Счастье»

Боевики уничтожили грузовик ЗИЛ-131 украинских представителей Совместного центра контроля и координации (СЦКК), который находился на мосту возле КПВВ «Счастье».

Об этом «Бабелю» сообщили в штабе Операции объединенных сил (ООС).

Грузовик взорвался в результате прямого попадания во время очередного обстрела КПВВ, который временно закрыли. Погибших и раненых нет. Вероятно, в момент обстрела пункт был пустым.

Штаб сообщает, что за сегдня по состоянию на 17:00 боевики 53 раза нарушили режим прекращения огня — почти во всех случаях крупнокалиберным вооружением. Боевики обстреляли 30 населенных пунктов Донецкой и Луганской областей вблизи линии разграничения. Осколочные ранения получил один военнослужащий, его состояние удовлетворительное.