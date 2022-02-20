Украина закрыла КПВВ «Счастье» на Донбассе. За сутки боевики почти 140 раз обстреливали позиции ВСУ

За минувшие сутки, 19 февраля, боевики на Донбассе 136 раз обстреливали украинские позиции, преимущественно из запрещенного Минскими договоренностями вооружения. Из-за обстрелов Украина закрыла КПВВ «Счастье».
Об этом пишет пресс-центр ООС.
Боевики обстреливали позиции ВСУ преимущественно из артиллерии калибра 152 мм и 122 мм, а также минометов, гранатометов, пулеметов и стрелкового оружия. За сутки из-за обстрелов двое украинских военных погибли, четверо получили ранения, а еще один – боевое травмирование.
С начала суток 20 февраля боевики уже 8 раз обстреливали украинские позиции из артиллерии и минометов. Потерь среди украинских военных нет.
Также Украина приняла решение закрыть КПВВ «Счастье» со своей стороны из-за постоянных обстрелов. В пресс-центре ООС отмечают, что обстрел пункта пропуска является нарушением международного гуманитарного права.
«Учитывая обострение ситуации, несоблюдение российско-оккупационных войск договоренностей о прекращении огня и невозможность обеспечить безопасность гражданскому населению в пределах дорожного коридора КПВВ «Счастье», осознавая реальную угрозу для жизни и здоровья лиц, пересекающих линию разграничения, командующим принято решение о временном прекращении пропуска лиц и транспортных средств через КПВВ «Счастье» с 8 часов 20 февраля 2022 года на период существования угрозы», — отметили там.
КПВВ «Счастье» Украина открыла в ноябре 2020 года, но пункт пропуска так и не заработал, потому что боевики со своей стороны не создали собственный пункт пропуска и не давали гарантии на безопасный пропуск людей. Они постоянно придумывали новые условия, которые должна была выполнить Украина, таким образом, затягивая процесс открытия сообщения.
- Обострение ситуации на Донбассе началось утром 17 февраля, когда боевики «ДНР» и «ЛНР» начали массированные обстрелы — под огонь попали 22 населенных пункта. В Станице Луганской обстреляли детский сад, в результате чего контузило троих работников. Также поврежден ряд зданий. Кроме того, боевики обстреляли школу во Врубовке недалеко от города Попасная. За сутки ранения получили по меньшей мере четыре человека, в том числе украинские военные. В общей сложности боевики совершили 60 обстрелов.
- Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный сообщил, что на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей российские кадровые военные и спецслужбы готовят теракты, жертвами которых должны стать мирные жители. Таким образом, Россия хочет обвинить Украину в наступлении и ввести свои регулярные войска под видом «миротворцев».
- 18 февраля главари боевиков «Л/ДНР» объявили о массовой эвакуации жителей оккупированных территорий в Россию из-за якобы угрозы наступления со стороны украинских военных. Однако в украинской армии и СНБО заверили, что Украина не планирует никакого наступления на оккупированный Донбасс, а местное население вводят в заблуждение.