За прошлые сутки боевики обстреляли 38 населенных пунктов, а с утра — еще шесть

За прошедшие сутки, 20 февраля, боевики «Л/ДНР» обстреляли 38 населенных пунктов, 80 раз нарушив режим прекращения огня. Почти все обстрелы велись из крупнокалиберного вооружения.

Об этом сообщает штаб ООС, публикуя список обстрелянных сел, поселков и городков.

За минувшие сутки ранение средней тяжести получил один военнослужащий. Его ранило осколками снаряда.

С утра боевики продолжили обстрелы. По состоянию на 7:00 под огонь попали Талаковка, Пищевик, Водяное, Красногоровка, Мемрик и Станица Луганская. Зафиксировано 8 нарушений, раненых нет.