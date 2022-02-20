Штаб ООС: Боевики из тяжелого вооружения обстреляли Луганск — это провокация

Боевики «Л/ДНР» около девяти часов вечера обстреляли из тяжелого вооружения Луганск.

Об этом сообщает штаб ООС.

Штаб отмечает, что это сознательная провокация боевиков, чтобы обвинить в обстрелах ВСУ.

«Следовательно, заявления о якобы обстрелах населенных пунктов со стороны Вооруженных сил Украины являются откровенной ложью и провокацией, ответственность за которую несет страна-оккупант», — сказано в заявлении штаба ООС.

Отмечено, что ВСУ соблюдают режим прекращения огня и не дают повод для агрессивных действий. Российские боевики сами подрывают объекты инфраструктуры и ведут хаотичный огонь.