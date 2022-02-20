Штаб ООС: Бойовики з важкого озброєння обстріляли Луганськ — це провокація

Бойовики «Л/ДНР» близько девʼятої години вечора обстріляли з важкого озброєння Луганськ.

Про це повідомляє штаб ООС.

Штаб зазначає, що це свідома провокація бойовиків, щоб звинуватити в обстрілі ЗСУ.

«Відтак заяви про нібито обстріли населених пунктів з боку Збройних сил України є відвертою брехнею та провокацією, відповідальність за яку несе країна-окупант», — йдеться в заяві штабу ООС.

Зазначено, що ЗСУ дотримуються режиму припинення вогню і не дають привід для агресивних дій. Російські бойовики самі підривають обʼєкти інфраструктури та ведуть хаотичний вогонь.