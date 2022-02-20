Штаб ООС: Бойовики з важкого озброєння обстріляли Луганськ — це провокація

Бойовики «Л/ДНР» близько девʼятої години вечора обстріляли з важкого озброєння Луганськ.
Про це повідомляє штаб ООС.
Штаб зазначає, що це свідома провокація бойовиків, щоб звинуватити в обстрілі ЗСУ.
«Відтак заяви про нібито обстріли населених пунктів з боку Збройних сил України є відвертою брехнею та провокацією, відповідальність за яку несе країна-окупант», — йдеться в заяві штабу ООС.
Зазначено, що ЗСУ дотримуються режиму припинення вогню і не дають привід для агресивних дій. Російські бойовики самі підривають обʼєкти інфраструктури та ведуть хаотичний вогонь.
- 17 лютого держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що росіяни можуть вигадати привід для вторгнення. Президент США Джо Байден заявив, що Путін вже ухвалив рішення про вторгнення, але шанси на мир ще є.
- Росія через державні ЗМІ продовжує нагнітати обстановку на Донбасі, розповсюджуючи фейки про обстріл непідконтрольних Україні територій. Таким чином РФ, імовірно, намагається спровокувати масштабну війну.
- Міноборони України та ЗСУ попереджали про різні типи провокацій. 20 лютого озвучувалася версія, що бойовики на Донбасі можуть зняти фейки про нібито обстріл цивільних із безпілотників.