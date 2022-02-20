В ВСУ сообщили об очередных возможных провокациях: боевики хотят снять фейки о беспилотниках

В Вооруженных силах Украины предупредили, что боевики готовят очередные возможные провокации. Они планируют снять фейки о якобы обстреле гражданских с беспилотников.
Об этом сообщает оперативно-тактическая группировка «Восток» в своем Facebook.
«По данным разведки, главный специалист «Министерства информации» так называемой «ДНР» Гриценко Александр Викторович лично поставил задачу съемочным группам пропагандистов снять последствия обстрелов, якобы совершенных украинскими силами. Он дал четкие указания, чтобы местные жители, комментируя обстрелы, говорили, что они слышали звуки беспилотника. То есть обвиняли украинских военнослужащих в том, что они сбрасывают взрывные устройства на дома гражданского населения с помощью беспилотных летательных аппаратов», — говорится в сообщении.
Там отметили, что целью таких действий является «демонизация» украинских военных и оправдание своих преступлений. Поэтому в ближайшее время в подконтрольных боевикам медиа могут появляться постановочные репортажи о «мифических украинских ДРГ и беспилотниках».
Поэтому в ВСУ отметили, что к обстрелам Докучаевска, Стилы, Старомихайловки, Саханки, Ленинского, Пикуз и других оккупированных населенных пунктов не имеют никакого отношения, потому что украинские военные не открывают огонь, если есть угроза гражданским.
- Обострение ситуации на Донбассе началось утром 17 февраля, когда боевики «ДНР» и «ЛНР» начали массированные обстрелы — под огонь попали 22 населенных пункта. В Станице Луганской обстреляли детский сад, в результате чего контузило троих работников. Также поврежден ряд зданий. Кроме того, боевики обстреляли школу во Врубовке недалеко от города Попасная. За сутки ранения получили по меньшей мере четыре человека, в том числе украинские военные. В общей сложности боевики совершили 60 обстрелов.
- Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный сообщил, что на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей российские кадровые военные и спецслужбы готовят теракты, жертвами которых должны стать мирные жители. Таким образом, Россия хочет обвинить Украину в наступлении и ввести свои регулярные войска под видом «миротворцев».
- 18 февраля главари боевиков «Л/ДНР» объявили о массовой эвакуации жителей оккупированных территорий в Россию из-за якобы угрозы наступления со стороны украинских военных. Однако в украинской армии и СНБО заверили, что Украина не планирует никакого наступления на оккупированный Донбасс, а местное население вводят в заблуждение.