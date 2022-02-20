Президент Франції обговорив із Путіним і Зеленським ситуацію навколо України. Що узгодили?

Президент Франції Емманюель Макрон обговорив телефоном з лідером Росії Володимиром Путіним загрозу вторгнення в Україну і ситуацію на Донбасі.

Єлисейський палац повідомляє, що сторони домовилися продовжити роботу «нормандського формату» (провести зустріч на найвищому рівні) і заслухати пропозиції України. Також найближчим часом може відбутися засідання Тристоронньої контактної групи щодо припинення обстрілів на Донбасі. Продовжиться й дипломатичне вирішення кризи — голови МЗС Франції та Росії зустрінуться найближчими днями.

У заяві йдеться, що лідери двох держав домовилися досягти зниження ризиків початку війни.

У повідомленні Кремля про ТКГ жодного слова. Путін «висловив занепокоєння» через загострення на Донбасі та звинуватив українських військових в ескалації конфлікту. Голова РФ заявив Макрону, що поставки озброєння Києву «підштовхують» ЗСУ до нібито наступу на Донбас, через що, за його словами, довелося евакуювати жителів «ДНР» і «ЛНР».

Путін знову говорив про так звані гарантії безпеки для Росії (нерозширення НАТО) і вимагав, щоб Київ виконував Мінські угоди. Зазвичай, це означає одне — прямі переговори з бойовиками й особливий статус для окупованого Росією Донбасу.

При цьому сторони «визнали за доцільне активізувати пошук рішень дипломатичними засобами».

Розмова із Зеленським

Після дзвінка Путіну Макрон поговорив із президентом України Володимиром Зеленським.

Єлисейський палац повідомляє, що Макрон похвалив лідера України за холоднокровну «рішучість не допустити ескалації», а Зеленський запевнив, що Україна не допустить провокацій та дотримуватиметься режиму припинення вогню. Сторони домовилися йти шляхом дипломатії для вирішення кризи.

Зеленський поінформував Макрона про нові обстріли на Донбасі та підтримав невідкладне скликання ТКГ.