Бойовики на Донбасі знову поранили українського військового. Від початку доби вони вже 30 разів відкривали вогонь по позиціях ЗСУ.

Про це йшлося на брифінгу представників ООС.

Там зазначили, що обстріли ведуться переважно з забороненого Мінськими домовленостями озброєння. Бойовики використовують важку артилерію, міномети та гранатомети.

Поранення отримав один боєць ЗСУ, наразі він перебуває в лікарні.

Також в ООС відзвітували про гуманітарну ситуацію у прифронтовій зоні. Там нагадали, що через обстріли був закритий КПВВ «Щастя».

Усього з початку ескалації (з 17 лютого) бойовики 62 рази обстріляли цивільні об’єкти. Унаслідок обстрілів було пошкоджено 33 цивільних будинки.

Також було пошкоджено два заклади позашкільної освіти у Мар’їнці, один дитсадок у Станиці Луганській, одна школа у Врубівці, пішохідний міст через річку Кальміус у Гранітному, мережі електропостачань та газопроводи. Унаслідок обстрілів пошкодили і Південнодонбаський водогін, через що понад 20 населених пунктів лишилися без води.

З 17 лютого двоє цивільних людей отримали поранення. Вони перебували на зупинці громадського транспорту у Мар’їнці під час обстрілу. Ще троє людей отримали контузії — це працівники дитячого садка у Станиці Луганській.