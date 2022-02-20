Бойовики на Донбасі знову поранили українського військового. Від початку доби вони вже 30 разів відкривали вогонь по позиціях ЗСУ.
Про це йшлося на брифінгу представників ООС.
Там зазначили, що обстріли ведуться переважно з забороненого Мінськими домовленостями озброєння. Бойовики використовують важку артилерію, міномети та гранатомети.
Поранення отримав один боєць ЗСУ, наразі він перебуває в лікарні.
Також в ООС відзвітували про гуманітарну ситуацію у прифронтовій зоні. Там нагадали, що через обстріли був закритий КПВВ «Щастя».
Усього з початку ескалації (з 17 лютого) бойовики 62 рази обстріляли цивільні об’єкти. Унаслідок обстрілів було пошкоджено 33 цивільних будинки.
Також було пошкоджено два заклади позашкільної освіти у Мар’їнці, один дитсадок у Станиці Луганській, одна школа у Врубівці, пішохідний міст через річку Кальміус у Гранітному, мережі електропостачань та газопроводи. Унаслідок обстрілів пошкодили і Південнодонбаський водогін, через що понад 20 населених пунктів лишилися без води.
З 17 лютого двоє цивільних людей отримали поранення. Вони перебували на зупинці громадського транспорту у Мар’їнці під час обстрілу. Ще троє людей отримали контузії — це працівники дитячого садка у Станиці Луганській.
- Загострення ситуації на Донбасі почалося вранці 17 лютого, коли бойовики «ДНР» і «ЛНР» почали масовані обстріли — під вогонь потрапили 22 населені пункти. У Станиці Луганській обстріляли дитячий садок, унаслідок чого контузило трьох працівників. Також пошкоджено низку будівель. Крім того, бойовики обстріляли школу у Врубівці неподалік міста Попасна. За добу поранення отримали щонайменше четверо людей, зокрема українські військові. Загалом бойовики здійснили 60 обстрілів.
- Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний повідомив, що на тимчасово окупованих територіях Донецької і Луганської областей російські кадрові військові та спецслужби готують теракти, жертвами яких мають стати мирні жителі. Таким чином Росія хоче звинуватити Україну в наступі та ввести свої регулярні війська під виглядом «миротворців».
- 18 лютого ватажки бойовиків «Л/ДНР» оголосили про масову евакуацію жителів окупованих територій до Росії через нібито загрозу наступу з боку українських військових. Однак в українській армії та РНБО запевнили, що Україна не планує жодного наступу на окупований Донбас, а місцеве населення вводять в оману.