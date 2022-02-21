Путин созывает в понедельник внеочередное заседание Совета безопасности России

Президент России Владимир Путин созвал на понедельник, 21 февраля, заседание Совета безопасности России.
Об этом пишет российский «Коммерсантъ».
«Президент Путин соберет заседание Совбеза России. Это — большой Совет безопасности», — сказал пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков. Он подчеркнул, что это нерегулярное заседание. Тему заседания Песков пообещал сообщить позже.
Сегодня у Путина также запланировано несколько международных телефонных разговоров, один из них – ночью с президентом Франции Эмманюэлем Макроном.
- Россия продолжает держать вокруг Украины более 150 тысяч военных и тысяч единиц техники. Параллельно на Донбассе с 17 февраля продолжаются масштабные обстрелы. Заседание Контактной группы Россия срывает.
- 20 февраля Макрон поговорил по телефону с Путиным. Стороны договорились о встрече в «нормандском формате» и разблокировали заседание Контактной группы.
- После этого Макрон позвонил президенту Владимиру Зеленскому и президенту США Джо Байдену, а затем снова Путину. В итоге стало известно, что Байден и Путин согласились принять участие в саммите по «безопасности и стабильности» в Европе, который предложил провести Макрон.