В Госдепе США отреагировали на продление «учений» в Беларуси. РФ идет по сценарию вторжения в Украину

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что ранее озвученный сценарий о том, что Россия нацелена на вторжение в Украину, получил подтверждение. Так он отреагировал на то, что РФ и Беларусь решили продолжить «проверку сил реагирования».

Об этом сообщает CNN.

По его словам, Россия по-прежнему пытается создать серию провокаций для оправдания агрессии — это подтвеждает продление якобы учений в Беларуси на неопределенный срок. На это же указывает обострение на Донбассе и поток фейков об обстрелах и якобы подготовке ВСУ к «наступлению» на «ДНР» и «ЛНР».

Блинкен отметил, что РФ продолжает наращивать войска вокруг Украины, в том числе в Беларуси, и увеличила контингент до более чем 150 тысяч военных.

Центр стратегических и международных исследований опубликовал карту и отметил, что у границ Украины находятся около 190 тысяч военных, с учетом 50 тысяч солдат Беларуси.

По словам госсекретаря, США считают, что Владимир Путин принял решение пойти войной, но американская сторона до последнего будет использовать «каждую возможность и каждую минуту» для дипломатического сдерживания РФ.

На этой неделе Блинкен планирует встретиться с главой МИД России Сергеем Лавровым «при условии, что Россия не вторгнется в Украину».