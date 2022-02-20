Россия и Беларусь создали общую группировку войск для «отпора»

Министр обороны Беларуси Виктор Хренин сообщил о создании общей с Россией группировки войск.

Об этом сообщает пресс-служба Минобороны Беларуси.

«В рамках проверки сил реагирования Союзного государства генеральные штабы Беларуси и РФ выработают совместные дальнейшие шаги, которые прежде всего будут направлены на недопущение войны. Мы не хотим войны. Однако нас не слышат или не хотят слышать. Поэтому и создана соответствующая группировка войск, которая, если нужно, даст соответствующий отпор», — сказал Хренин.

Он не уточнил состав группировки и где она будет находится, но с учетом множества спутниковых снимков и сообщений СМИ ясно, что она будет размещаться на территории Беларуси.