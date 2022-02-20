Россия и Беларусь создали общую группировку войск для «отпора»

Министр обороны Беларуси Виктор Хренин сообщил о создании общей с Россией группировки войск.
Об этом сообщает пресс-служба Минобороны Беларуси.
«В рамках проверки сил реагирования Союзного государства генеральные штабы Беларуси и РФ выработают совместные дальнейшие шаги, которые прежде всего будут направлены на недопущение войны. Мы не хотим войны. Однако нас не слышат или не хотят слышать. Поэтому и создана соответствующая группировка войск, которая, если нужно, даст соответствующий отпор», — сказал Хренин.
Он не уточнил состав группировки и где она будет находится, но с учетом множества спутниковых снимков и сообщений СМИ ясно, что она будет размещаться на территории Беларуси.
- Сегодня, 20 февраля, в Беларуси завершились военные учения с войсками России «Союзная решимость — 2022». Хренин объявил, что стороны решили «продолжить проверку сил реагирования». Это значит, что войска РФ остаются в Беларуси, несмотря на то, что ранее глава МИД Беларуси обещал полный вывод сил РФ после 20 февраля.
- Угроза вторжения войск РФ с территории Беларуси сохраняется.