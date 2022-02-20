Росія і Білорусь створили спільне угруповання військ для «відсічі»

Міністр оборони Білорусі Віктор Хренін повідомив про створення спільного з Росією угруповання військ.

Про це повідомляє пресслужба Міноборони Білорусі.

«У рамках перевірки сил реагування Союзної держави генеральні штаби Білорусі та РФ вироблять спільні подальші кроки, які передусім будуть спрямовані на недопущення війни. Ми не хочемо війни. Проте нас не чують чи не хочуть чути. Тому і створено відповідне угруповання військ, яке, якщо потрібно, дасть відповідну відсіч», — сказав Хренін.

Він не уточнив склад угруповання і де воно буде розташоване, але з урахуванням безлічі супутникових знімків і повідомлень ЗМІ ясно, що воно розміщуватиметься на території Білорусі.